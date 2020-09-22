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22.09.2020 - 21:31 | | İSTANBUL (İHA) -

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Hatayspor karşısında ilk 11’de maça başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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