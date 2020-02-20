Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe derbi öncesi taktik çalıştı
20.02.2020 - 15:32 |

Fenerbahçe derbi öncesi taktik çalıştı

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe derbi öncesi taktik çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, oyuncuların dörder takım halinde dar alanda oynadığı çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

 

Senad Ok: 'Ersun hoca Altay konusunda beni ikna edemez'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün en çok oynanan maçları

Günün en çok oynanan maçları

Galatasaray tek eksikle derbiye hazırlanıyor

Galatasaray tek eksikle derbiye hazırlanıyor

SON DAKİKA | Trabzonspor'dan TSYD'nin çağrısı sonrası açıklama

SON DAKİKA | Trabzonspor'dan TSYD'nin çağrısı sonrası açıklama

Giresunspor'da Arda Kılıç imzaladı

Giresunspor'da Arda Kılıç imzaladı

Sıradaki Haber