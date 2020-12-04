Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri "Fenerbahçe Dick Advocaat'a açık çek teklif etti"
04.12.2020 - 20:06 | | Sporx

"Fenerbahçe Dick Advocaat'a açık çek teklif etti"

Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde yadımcısı olan Mario Been, sarı-lacivertli takım ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

"Fenerbahçe Dick Advocaat'a açık çek teklif etti"
ABONE OL

Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde Hollandalı teknik adamın yardımcısı olarak çalışan Mario Been, sarı-lacivertli takımın teklifi hakkında yıllar sonra açıklama yaptı.

Mario Been, Dick Advocaat için "Fenerbahçe'den devam etmek için teklif aldı ama kabul etmedi" açıklamasını yaptı.

Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'den ayrılış süreci hakkında konuşan Mario Been "Fenerbahçe önüne boş sözleşme koydu, tüm şartlarını kendi belirleyebilirdi. Bu harika bir şeydi ancak kabul etmedi. Hollanda'ya dönmek istedi ve Fenerbahçe'nin bu teklifini geri çevirdi" dedi.

73 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda Milli Takımı, Sparta Rotterdam ve FC Utrecht'i çalıştırdı. Advocaat, 2019 yılının Ekim ayında Feyenoord'a imza attı.

Fenerbahçe Dick Advocaata açık çek teklif etti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Lille'de Yusuf Yazıcı depremi! Şok açıklama...

Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları

Stjepan Tomas: "Karagümrük maçıyla eski tempomuzu yakalayacağız"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Fenerbahçe Advocaat'a açık çek verdi"
    "Fenerbahçe Advocaat'a açık çek verdi"
  2. G.Saray'dan Taylan açıklaması!
    G.Saray'dan Taylan açıklaması!
  3. Tuzlaspor – İstanbulspor: 2-0
    Tuzlaspor – İstanbulspor: 2-0
  4. Fenerbahçe Öznur Kablo kaybetti
    Fenerbahçe Öznur Kablo kaybetti
  5. Suarez'in dil sınavına soruşturma!
    Suarez'in dil sınavına soruşturma!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Anadolu Efes - Baskonia

CANLI | Anadolu Efes - Baskonia

Son dakika - Stadın yeni ismi Diego Armando Maradona oldu! Açıklandı...

Son dakika - Stadın yeni ismi Diego Armando Maradona oldu! Açıklandı...

Son dakika - Ankaragücü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika - Ankaragücü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa

CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet