Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda antrenörlüğe Çağla Dönertaş getirildi
09.11.2020 - 23:19 |

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda antrenörlüğe Çağla Dönertaş getirildi

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcusu Çağla Dönertaş, sarı-lacivertlilerde antrenörlük görevine getirildi.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda antrenörlüğe Çağla Dönertaş getirildi
ABONE OL

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcusu Çağla Dönertaş, sarı-lacivertlilerde antrenörlük görevine getirildi. 

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "16 yıllık yelkencilik kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası alanda rekor başarılara imza atan, Avrupa Yelken Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Akdeniz Oyunları'nda sayısız altın, bronz madalyalarla bayrağımızı temsil eden, ülkemiz adına iki kez olimpiyatlarda gururla yer alan Çağla Dönertaş, optimist A takımımızın antrenörlük görevini üstlenecektir." denildi.

Açıklamada, "Parlak ve başarılı kariyeri ile Türk gençlerinin neler yapabildiğini yeni nesillere gösteren Çağla Dönertaş'a, Fenerbahçe Doğuş Yelken şubemizdeki yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımında antrenörlüğe Çağla Dönertaş getirildi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut yenilginin faturasını kesti! 4 futbolcu...
    Harry Kane, 200. golünü attı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası!
      Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası!
    2. Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı
      Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı
    3. Bursaspor farklı kaybetti!
      Bursaspor farklı kaybetti!
    4. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı
      Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı
    5. Yalovaspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
      Yalovaspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir mesaisi!

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir mesaisi!

    Son dakika - A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi!

    Son dakika - A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den büyük başarı!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den büyük başarı!

    Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda antrenörlüğe Çağla Dönertaş getirildi

    Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda antrenörlüğe Çağla Dönertaş getirildi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet