 Fenerbahçe doktorundan Kruse ve Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Fenerbahçe Televizyonu’nda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını hakkında sarı-lacivertli ekibin nasıl bir yol izlediğine ilişkin bilgiler verdi.

"ÇİN’DE COVID-19’UN ÇIKMASININ ARDINDAN SÜRECİ TAKİP ETMEYE BAŞLADIK"

Virüsün Çin’de yayılmaya başladığı andan itibaren süreci takip ettiklerini belirten Burak Kunduracıoğlu, “Bizim için önce insan sağlığı, arkasından da spor geliyor. Aralık ayında Çin’de COVID-19’un çıkmasından sonra bu olayı takip etmeye başladık. Toplumu nasıl etkileyeceğini, sosyal olarak nasıl etkileneceğimizi, futbolu nasıl etkileyeceğini sürekli takip ettik. Yeniliklere baktık. Fakat çok yeni bir durum. 15 gün önce okuduklarınız, 15 gün sonra değişebiliyor. Sürekli takip etmek zorundayız. Şu anda da takip ederek gidiyoruz. Hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda, bizim de kulübümüz bünyesinde Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birtakım toplantılarımız oldu. Kulüp içerisinde düzenlemeler yaptık. Kulüp doktorlarımızdan Asım Baykan, basketbol takımımızla ilgilenen doktor arkadaşımız Ahmet Bulduk, voleybol takımımızla ilgilenen doktorumuz Barış Çakır ile toplantı yaptık. Sürekli iletişim halindeydik. Kulübümüzü, çalışanlarımızı, sporcularımızı, onların ailelerini korumak için neler yapabileceğimizi görüştük. Yönetim Kurulu ile de bunları paylaştık ve bir süreç içerisine girdik. İletişim departmanımıza da teşekkür etmek lazım. Onlar da yürüttüğümüz bu sıkıntılı dönemi şeffaf bir şekilde medyayla ve toplumla paylaştılar. Kamuoyunu doğru bir şekilde, çıkan semptomlar doğrultusunda bilgilendirdiler.” ifadelerini kullandı.

"POZİTİF ÇIKANLARIN AİLELERİNE DE TEST YAPTIK VE ÇOK ŞÜKÜR TEST SONUÇLARI NEGATİF GELDİ"

İlk olarak basketbol takımına, ardından futbol takımına, son olarak da erkek ve voleybol takımlarına test yaptıklarını vurgulayan Kunduracıoğlu, “Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz semptomlar çıkmadan test yaptırmanın doğru olmayacağını söylüyorlardı. Bizim için öksürük, ateş, nefes darlığı ve bulaş önemliydi. Bulaştan kastımız yurt dışı temasıydı. İlk önce buna baktık. Bunların olup olmadığına baktık. En çok bulaşa maruz kalan ise Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdı. Orada gribal enfeksiyonlar çıkınca da takıma test yaptırdık. Takımımızdan bir oyuncu, bir teknik ekip, iki tane de idari çalışan personelimizde Covid-19 pozitif bulundu. İdari personelimiz dışındakiler de hastaneye yatacak kadar semptomatik değillerdi. Ufak tefek semptomları vardı. İdari çalışanımız bir hafta kadar hastanede kaldı. Genel durumu iyiydi ama semptomlar diğerlerine göre bir miktar daha ağırdı. Onun testleri negatif çıkınca ev izolasyonuna alındı. Basketbol takımımızı bu şekilde test ettik. Ardından futbol takımımızla ilgili neler yapabileceğimizi düşündük. Orada birkaç oyuncumuzda gribal enfeksiyon semptomları çıkınca onların testini yaptık. Aslında semptomlar çıkmadan test yapmamak lazım ama spor biraz daha farklı. Ofis ortamında odanıza giriyorsunuz ve kapınızı kapatabiliyorsunuz. Bizim için öyle bir durum söz konusu değil. Samandıra’yı evimiz gibi görüyoruz. Evden daha çok orada zaman geçiriyoruz. 60-70 kişi bir aradayız. Herkes birbiriyle temas halinde. Samandıra’da bir kişinin Korona olması demek hepimize geçmesi demek oluyor. Çünkü orada masaj yapılıyor, tedaviler yapılıyor, fizyoterapi yapılıyor, garsonlar var, sporcuların malzemelerini yıkayanlar var. Herkes birbiriyle temas halinde. O yüzden ikinci olarak futbola bakmaya karar verdik. Bir sporcumuzda ve bir sağlık çalışanımızda pozitif çıktı. Sağlık çalışanımızı bakanlığın dediği gibi hastaneye yatırdık. 3-4 gün kadar hastanede kaldı. Testi negatif geldikten sonra da ev izolasyonuna girdi. Oyuncumuz da ev izolasyonunda. Sadece oyunculara baktırmak da yeterli olmuyor çünkü onların aileleri de var. Aileleriyle ilgili pozitif çıkanların herhangi bir bulaşı olmuş mu, bunları nasıl yenebiliriz diye baktık. Uğraştığımız kitle genelde genç. Gençlerde asemptomatik oluyor, klinik bulgular da daha hafif seyrediyor ama bulaştırıcılıkları var. Bakanımızın da dediği gibi bir kişi 16 kişiye bulaştırabiliyor. Bunların tespit edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden aileleri de teste aldık. Çok şükür test sonuçları negatif geldi. Basketbol ve futboldan sonra da erkek ve kadın voleybol takımlarımızı teste tabi tuttuk. Oyuncuları, staff ekibini ve personelini inceledik. Bunların içinde erkek takımından 1 staff, kadın takımından 1 staff ve 2 oyuncu pozitif olarak belirlendi. Bunları da iletişim departmanı medyayla paylaştı.” dedi.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’NDE ENDİŞE VERİCİ BİR VAKA YOK

Sporcuların semptomları hissetmeye başlamasının ardından nasıl bir sürece girdiklerini de anlatan Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, “24 saat telefonun başındayım. Gerek sporcularda gerek ailelerinde gerek de çalışanlarımızda herhangi bir şey olunca ben bizim sponsor hastaneyle iletişim kuruyorum. Medical Park ve Liv Hospital, bizim sponsor hastanelerimiz. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bu sıkıntılı dönemde bize çok ciddi destek oldular. İstinye Üniversitesi vasıtasıyla testlerimizin yapıldı. Oyuncular beni aradıktan sonra test sürecimiz başlıyor. Ardından klinik semptomları ağır ise ki çok şükür öyle ağır seyreden bir vaka olmadı. Ona göre hastanede yatışları sağlanıyor. Değilse de ev izolasyonları sağlanıyor. Günden güne değişiyor. İlk başta Sağlık Bakanlığı’nın ‘pozitif olan herkes hastaneden izole olacak’ şeklinde bir açıklaması vardı. Ama vaka sayısı artınca klinik semptomlar yoksa ev izolasyonunun yeterli olacağını ifade ettiler. Bizim hastalarımız da asemptomatik ya da klinik semptomları hafifti. Akciğerlere yansıyan herhangi bir şey de olmayınca ev izolasyonlarıyla süreç devam etti. Bu yönden biraz daha şanslıydık. Ben telefonun başındayım. Bir şey olursa beni arıyorlar. Ben irtibatı kuruyorum. Testlerini de yapıyoruz. Sadece test de değil; akciğer filmi, akciğer tomografisi ve kan testlerini yapıyoruz. Bazen test sonuçları yoğunluğa bağlı olarak geç çıkabiliyor. Akciğer filmi, akciğer tomografisi ve kan sonuçlarına göre de Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı arkadaşlarımız çok net bir şekilde tanı koyarak tedaviye başlayabiliyorlar. Oyuncularımızla, çalışanlarımızla ve aileleriyle direkt ilgileniyoruz. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü’nde endişe verici bir vaka yok. Olanlar evlerinde izole vaziyetteler. Klinikleri yok. Testleri de negatife döndü. Negatife döndükten sonra da başkalarına bulaştırmamaları adına evde kalmaları gerekiyor. Onlar evde kalıyorlar. Bir sıkıntıları olursa kulüp tarafından halledilmeye çalışılıyor. Şimdilik bu süreci takımlar bazında bu şekilde idare ediyoruz. Sıkıntılı bir süreç.” dedi.

Herkes için yeni bir tecrübe olduğunun altını çizen Kunduracıoğlu, “Vakaların negatife dönmesinin ardından yapılan testlerde tekrar pozitiflik çok fazla belirtilmemiş. Onları takip ediyoruz. Televizyonda takip ettiğim doktorlarımızdan bir tanesi sadece bir vakada tespit edildiğini söyledi. Ondan immün sisteminde ciddi bir sıkıntı varmış. Onun için geçirenler tekrar geçirir mi? Şu aşamada soru işaretleri olsa da çok da beklenmiyor. İzliyoruz. Bizim için de yeni bir tecrübe. Sporcularımızı, çalışanlarımızı ve ailelerini izleyerek bakıyoruz. Klinikleri ne kadar iyiyse bizim için ev izolasyonundan farklı yapabileceğimiz bir şey yok.” şeklinde konuştu.

TOPLANTILAR YAPIP YOL HARİTAMIZI HAZIRLADIK

Başkan, Yönetim Kurulu ve Teknik ekiple sürece dair toplantılar yaptıklarını ve bir yol haritası hazırladıklarını belirten Takım Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, “Tesis Müdürümüz İdris Bey, deplasmana gittiğimiz otobüsümüzü, tesis içindeki odalarımızı, yemekhaneyi, fitness salonunu ilgili firmayla irtibata geçerek haftanın belli günlerinde steril ettiriyor. Mümkün olduğunda tesise kimseyi almıyoruz. İkinci bir toplantı yaptık. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz ile Teknik Ekibimiz toplantıya katıldı. Bir tanesinde futbol kulübüyle ilgili bir takım aldık. Başkanımızın da bir talimatı vardı. Bunun bir tatil süreci olmadığını, oyuncuların yurt dışına çıkmayacağını, ilk günden itibaren yurt içinde bile seyahat edemeyeceklerini belirledik. Zorunlu haller dışında evden çıkmamaları gerektiğini söyledik. Ne olursa olsun 24 saat bana ulaşabileceklerini söyledik. Günlük yaşam içerisindeki hijyenleri anlattık. Diyetisyen Şengül arkadaşımız da bilgiler verdi. Bu bir ekip çalışması. Teknik ekip, sağlık ekibi, Yönetim Kurulu ve Başkanımız olarak hep birlikte kararlar aldık. Bu süreç geçecek. Sıkıntılar bitecek ve eski halimize döneceğiz. Oyuncularımızı da yeniden sahalarda görmek istiyoruz.” dedi.

FUTBOLCULARIMIZIN İDEAL KİLOLARIYLA DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ

“Oyuncularımızın kilo almalarını istemedik. Aralıklarla kas kitlelerini, yağ yüzdelerini ve kilolarını alıyorduk. Bunların ideal olan kilolarını tespit etmiştik. Sporcularımıza da gönderdik. Başlayana kadar da herkesin eski kilolarıyla gelmelerini bekliyoruz. Bunu yapmak çok kolay değil. Dengeli beslenmenin çok önemli olduğu konusunda oyuncularımızı bilgilendirdik. Özellikle taze meyve ve sebze konusunda ülkemiz şanslı bir ülke ve sporcularımızın aradıkları her şeyi bulabileceklerini ve bunları tüketmeleri gerektiğini önerdik. Bol sıvı almaları gerektiğini, probiyotik ve prebiyotik besinlerden faydalanmalarının önemli olduğunu ifade ettik. Bilimsel kanıta dayalı ve gerekliliği ispatlanmış besin takviyelerini oyuncuların kullanması gerektiğini söyledik ve onlara birer paket halinde bunları verdik. Antioksidanları, C vitaminleri vs. yani kimin ne eksiği varsa ne şekilde yerine koyacaksak salgın öncesinde ayrılmadan bütün oyuncularımıza temin ettik. Bunları da haftalık programlar halinde Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzla paylaşıyoruz. Herhangi bir gelişme olursa ona göre tekrar planlıyoruz.”

SÜRECE DAİR A,B,C PLANLARIMIZ HAZIR

“Evde oturduğunuz süre içerisinde çok da fazla dışarıya çıkmadan normalde her gün ciddi bir mesafe kat eden, her gün ciddi bir ağırlık çalışan ve bunu uzun yıllardır yapan insanların evde kalarak eski kilolarını korumaları çok da kolay değil. Mutlaka gıdalarına dikkat etmeleri lazım. Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve teknik ekibimizle yaptığımız toplantılarımızdan bir tanesi de takımın antrenman durumunu nasıl koruyacağımız konusuydu. Tabii ki sahadaki antrenmanlar gibi olmayacak. Ama bir şekilde biz yeniden toplanacağız ve bu kötü günler geçtikten sonra eski güzel günlere geri döneceğiz. Hepimizin umudu bu. ‘O günlere döndüğümüze nasıl hazır olabiliriz?’ diye düşündük. Federasyonun açıklamasında haziran ayının ilk haftasında maç oynatma ihtimalleri var. Bu süreçte ne kadar olur ya da olmaz, onu bilemiyoruz. Nitekim dinamik bir süreç ve her gün her şey değişebiliyor. Ama biz ona göre bir plan yaptık; A, B, C planlarımızı yaptık. Bunlardan bir tanesi, bir aplikasyon aracılığıyla her gün saat 17.00-18.00’da düzenli olarak herkesin katıldığı bir antrenman programı planladık. Önceden herkese antrenman aletlerini verdik, herkesin evine birer koşu bandı ve bisiklet gönderdik. Nitekim antrenman kuvvet ve dayanıklılık olarak değerlendirilebilir. Bizim istediğimiz tabii ki futbol antrenmanı şeklinde yani sahada yaptığımız şekilde sağlayamayacaktık ama en azından bıraktıkları yerden ve bıraktıkları günden çok da geriye gitmeden döndüklerinde hazır olmalarını sağlamak istiyorduk. Bunun için birer program verdik ve evde bu programlara uyuyorlar. Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız hocamız ile her gün bilgisayar, İpad ya da telefon eşliğinde egzersizlerini yapıyorlar. Düzenli katılımlar oluyor, herkesin kalp atım sayısı, kat ettiği mesafeler bize veri olarak geliyor. Hocalarımız bunu değerlendiriyorlar. Ligler başlarsa ki umarım öyle olur, toplandığımız zaman en azından bıraktığımız yerden geriye gitmek değil, kaldığımız yerden devam etmek adına birtakım çalışmalar içerisindeyiz. Bunu nasıl planladık? Yaptığımız toplantı neticesinde 12 Nisan’a kadar evden egzersiz yapmayı planladık, haftalık olarak programları veriyoruz. Kimin ne yapacağını, hangi kiloda, hangi saatte, hangi tekrar sayısında herkesin kişisel bazlı antrenmanlarını verdik. Şimdilik o şekilde takip edeceğiz. Dinamik bir süreç olduğu için 12 Nisan’dan sonra ne yapacağız, çünkü söylenen şey bu iki üç hafta içerisinde salgının çok daha şiddetleneceği. Bu nedenle çocuklarımızı mümkün olduğu kadar bu iki üç haftalık zaman diliminde evden çok fazla çıkartmamak, mümkün olduğu kadar ev içinde egzersizlerini yaptırmak bize daha mantıklı geldi. Çünkü insan sağlığı söz konusu olduğunda diğer şeylerin hepsi ikinci plana geçiyor.”

EVDE YAPILAN ANTRENMANLARDA SAKATLIK BEKLEMİYORUZ

Evde yapılan antrenmanlar esnasında yaşanacak sakatlıklar konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kunduracıoğlu, “Şöyle ki bisiklette ya da koşu bandında herhangi bir sakatlık beklemiyoruz. Ya da ağırlık çalışırken çok ciddi bir sakatlık beklemiyoruz. Zaten onlar bizim istediğimiz kilolarda, istediğimiz tekrarlarda, istediğimiz dirençlerde egzersiz yapıyorlar. Biz, hepsinin kas kitlesini ölçtüğümüz, bildiğimiz rakamlar üzerinden kondisyoner hocalarımızla birlikte devam ettiriyoruz. O yüzden ciddi bir sakatlıkları olmuyor.” dedi.

MAX KRUSE VE ALTAY BAYINDIR’IN DURUMLARI GAYET İYİ

Max Kruse ve Altay Bayındır’ın sağlık durumları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Kunduracıoğlu, “Max Kruse ile ilgili bilgi de verebilirim. En son 7 Mart tarihinde oynanan maçta ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. Aldığı darbe sonucu ayak bileğindeki bağlarda birtakım problemler olmuştu. Onun da dördüncü haftası içindeyiz. Zaten sakatlık 4-6 hafta arasında geçecek bir sakatlıktı. İlk başta bu tip sakatlıklardan sonra ödeme, ağrıya yönelik tedavilerini yapmıştık. Sonra hareket kısıtlılığını da halletmiştik. Zaten egzersiz safhasına geliştik. Şu anda evinde olan oyuncularımızın da video kamera yöntemi ile fizyoterapist eşliğinde egzersizlerini yaptırıyoruz. Ağrısı var mı, yok mu ona bakıyoruz. Çok ciddi bir ağrısı yok, zaman zaman ufak ağrıları oluyor ama bu tip sakatlıktan sonra dördüncü hafta ki onları da normal karşılıyoruz. Zaten altıncı hafta içerisinde ki 12 Nisan dediğimiz süreç içerisinde toparlayıp umarım ki haziran başı maçlar yapılacaksa takım sahaya çıktığı zaman takımla birlikte olacaktır. Altay Bayındır’ın da bir kasık fıtığı vardı ve sezon içerisinde devam ediyordu. Ağrılı bir şekilde maçlarını oynuyordu. Sarı kart sınırına gelmişti ve bir maçta sarı kart görmüştü. Arkasından da milli takım arası geliyordu. Onun olacağı ameliyat 3-4 haftalık süreç gerektiriyordu, yeniden sahaya dönmesi için. Başkanımızla konuştuk ve o dönemde Almanya’da ameliyatını yaptırdık. Tabii o zaman böyle bir sürecin içinde değildik. Almanya’dan geldikten sonra hem Altay’ı hem de onunla birlikte giden arkadaşımızı 14 gün karantinaya almak zorunda kaldık. Bir yandan da iyileşme sürecini günbegün takip ettik. İkinci haftanın sonunda bisiklet vs. egzersizlerine başladık. Şu an üçüncü haftanın içindeyiz, dördüncü haftaya yaklaştık. Herhangi bir sıkıntısı yok, herhangi bir şikayeti yok. Altay da maç oynuyor olsaydık takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek pozisyona geldi. Takımda şu anda sakatlık bazında bir şeyimiz yok.” dedi.

Kruse maç öncesi ısınırken

FUTBOLCULARIN BİR MİKTAR ARA VERMESİ GEREKİYOR

Takım Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sporcularımız haziran ayının sonundan bu yana antrenman yapıyorlar. Aşağı yukarı haziranın başında da maçlarımız başlarsa 11-12 ay boyunca hiç ara vermeden antrenmanlara devam etmiş olacaklar. 8 tane lig maçı ve kupa maçları var. Bunlar oynanacak. Bunlar sırasında çok ciddi sakatlıkların çıkacağını sanmıyorum. Ama arkasından hemen lig başlarsa önümüzdeki sene daha ciddi, uzun süreli sakatlıklar olacağını düşünüyorum. Çünkü bir miktar ara vermeleri ve dinlenmeleri gerekiyor. Evet, şu anda ara vermiş gibi duruyorlar ama bu stres altında bu sıkıntılı dönem pek ara verilmiş gibi gelmiyor.”

YENİ BİR VİRÜS VE TÜM DÜNYA GİBİ BİZ DE YENİ TANIYORUZ

Yeni tip Koronavirüs salgınının akciğerlerde yaratacağı tahribata ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Takım Doktorumuz, “Koronavirüs’ün ciğerlerde herhangi bir tahribat yaratacağına dair televizyonlarca çokça şey duyuyoruz. Enfeksiyon ve Göğüs Hastalıkları uzmanları konuyla ilgili bilgiler verdiler ama ben de tekrar etmiş olayım. Bizdeki semptomlar şu ana kadar çok ciddi olmadı. Akciğerlere inen birtakım semptomlar olmadı ama tabii olabilir mi, olabilir. Bunlar olur, akciğeri tutar, orada fibroz dokular gelişir mi, gelişebilir. Gelişirse bunlar ileride sporcunun spor yaşantısına sorun açabilir mi? Göreceğiz, çok yeni. İzlemek lazım. Şu anda ne söylesek boş. Yeni bir virüs. Tüm dünya gibi biz de yeni tanıyoruz. Kişisel fikrimi şöyle belirtebilirim, oyuncular genelde güçlüler, genetik anlamda biraz daha farklılar. Daha hafif geçiriyorlar. Bu yüzden akciğere inen bizde bir oyuncu olmadı. O yüzden çok ciddi bir hasar kalacağını düşünmüyorum. İzlemek lazım, kesin konuşmamak lazım. Ne olacağını bilmiyoruz. Her hafta farklı bir şey görüyoruz, her hafta yeni bir şey öğreniyoruz. Tahminim, bir sıkıntı olmadan götürürüz.” dedi.

ALINAN ÖNLEMLER ÇOK İYİ VE ÖNEMLİ

Devletin ve Sağlık Bakanlığının aldığı önlemlerin çok önemli ve iyi olduğuna da vurgu yapan Burak Kunduracıoğlu, “Virüs Türkiye'ye İtalya'dan, Fransa'dan geç geldi. Devletin ve Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler çok iyiydi. Tabii virüs o kadar hızlı yayılıyor ki önüne geçmek mümkün olmadı. 1 kişi 30 kişiye bulaştırdığı için kontrol edebilmek bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor. Maçlara ara verdik. Bu çok avantajlı oldu. Maç deyince sadece 11'e 11 kişi maç yapıyormuş gibi düşünülmesin. Deplasmana gittiğiniz zaman otobüsle, uçakla seyahat ediyorsunuz, havaalanı içine giriyorsunuz, taraftarlar fotoğraf çektirmek istiyorlar, oyunculara yaklaşıyorlar. Futbolda hep bir temas var. Bu işler bittikten sonra tekrar futbola ne zaman başlanmalı o da bir soru işareti. Ben insan sağlığı olarak değerlendiriyorum. Ben doktorum o yüzden ilk etapta futbolu değil insan sağlığını düşünüyorum. O yüzden gerçekten salgının artık hız kaybettiği, bittiği dönemden sonra başlamak lazım. Psikoloji çok önemli. Son deplasman maçımıza gittiğimizde kimse futbolu düşünmüyordu, herkes stres içindeydi. İnşallah iyi bir şekilde bitecek.” dedi.

"FUTOLCULARIMIZ TEDBİRLERE VE PROGRAMLARA UYUYORLAR"

“Geri dönüşler iyi. Herkes uymaya çalışıyor. Kime ne söylesek bir fazlasını yapmaya çalışıyor. Uzun süredir spor yaptıkları için antrenman yapmayın deseniz de yapmak isteyen bir kitleyle çalışıyoruz. Şu anda bir sıkıntımız yok, iyi gidiyoruz. Saha egzersizleri daha başka olacak. Bekliyoruz, salgın bize ne zaman izin verecek göreceğiz.”

"HERHANGİ BİR ŞİKAYETTE FUTBOLCULARIMIZ BANA 7/24 ULAŞABİLİYOR"

“Kimde bir şikayet olursa bana ulaşıyor ama bu yeni bir şey değil. Ben 9-10 senedir Fenerbahçe Spor Kulübü'yle çalışıyorum. Gece, gündüz kimde bir şikayet olsa zaten bana ulaşırlar. Telefonum 24 saat açıktır. Şu anda herkeste gerçek semptomlar da olmuyor. Bir kısmı artık psikolojik olarak etkilenmiş durumda. Acaba boğazım mı ağrıyor, öksürüyor muyum? Psikolojik olarak etkilendikleri durumlar var. Onları izliyoruz, takip ediyoruz, ateşlerini ölçüyoruz. Eğer semptomlarda ilerleme yoksa hastaneleri bu dönemde çok da fazla meşgul etmemek lazım. Zaten orada savaşan arkadaşların işleri de başından aşkın. Ayrıca oralarda ciddi enfeksiyon kaynağı da var. Mümkün mertebe hastaneye gitmeden çözebileceğimiz bir durum varsa çözmeye çalışıyoruz, çözemediğimiz durumda sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital vasıtasıyla çözüyoruz. Onlar da bize çok yardımcı oluyorlar.”

“Gittikleri kiloyla dönmezlerse herhalde bir yaptırımları olacaktır. Tabii ben doktor olarak buna karışamam ama biz gerekli bilgileri Yönetim Kurulumuza ve Başkanımıza ileteceğiz. Bir yaptırımları olur diye düşünüyoruz. Benim öyle bir yaptırımım yok.”