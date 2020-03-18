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18.03.2020 - 22:50 |

Fenerbahçe eski yöneticisi Sema Küçüksöz vefat etti

Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi, eski Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Fatma Sema Küçüksöz vefat etti.

Fenerbahçe eski yöneticisi Sema Küçüksöz vefat etti

Türk sporunun acı kaybı... Fenerbahçe eski yöneticisi, eski Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Fatma Sema Küçüksöz vefat etti. 

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eski Yönetim Kurulu Üyemiz İş İnsanı Fatma Sema Küçüksöz’ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye Futbol Vakfı Onursal Başkanlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı gibi görevlerde de bulunan Fatma Sema Küçüksöz’ün cenazesi, 19 Mart Perşembe günü saat 15.00’da Üsküdar Büyük Çamlıca Camii’nden kaldırılacaktır. Küçüksöz’ün cenazesi ardından Çamlıca mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecektir.

Merhume Fatma Sema Küçüksöz’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

 

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