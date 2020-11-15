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15.11.2020 - 16:16 |

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 3-3

Süper Lig'de milli arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi Mücadelede 3-1 öne geçen Fenerbahçe avantajını koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 3-3
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Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini  24. dakikada Cisse, 41. dakikada Serhat Ahmetoğlu, 45+1. dakikada Kemal Ademi kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise  9. dakikada Sabo, 80. dakikada Alpaslan 83. dakikada Sobiech kaydetti.

Talihsiz sakatlık
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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 3-3

GOLLER: 9' Sabo, 80' Alpaslan 83' Sobiech (Karagümrük), 24' Cisse, 41' Serhat Ahmetoğlu, 45+1 Kemal Ademi (F.Bahçe)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun; Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo; Mert Hakan, Perotti; Sinan, Ademi, Cisse

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Sabo, Biglia, Zeki, Ramazan, Jimmy, Aatif, Mevlüt

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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 3-3

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