Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 3-3
Süper Lig'de milli arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi Mücadelede 3-1 öne geçen Fenerbahçe avantajını koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 sona erdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Cisse, 41. dakikada Serhat Ahmetoğlu, 45+1. dakikada Kemal Ademi kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 9. dakikada Sabo, 80. dakikada Alpaslan 83. dakikada Sobiech kaydetti.
Talihsiz sakatlık
Fenerbahçe - Karagümrük maçında Jimmy Durmaz'ın kramponu, Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in yüzüne geldi. Harun Tekin, sedyeyle oyundan çıkarıldı.
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 3-3
GOLLER: 9' Sabo, 80' Alpaslan 83' Sobiech (Karagümrük), 24' Cisse, 41' Serhat Ahmetoğlu, 45+1 Kemal Ademi (F.Bahçe)
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun; Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo; Mert Hakan, Perotti; Sinan, Ademi, Cisse
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Sabo, Biglia, Zeki, Ramazan, Jimmy, Aatif, Mevlüt
MAÇI CANLI İZLEYİN