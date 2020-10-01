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01.10.2020 - 20:37 |

Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladÄ±

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, Ä°sviÃ§reli futbolcu Michael Frey'i bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na BelÃ§ika temsilcisi Waasland-Beveren'e kiraladÄ±.Â

Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladÄ±
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FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, Ä°sviÃ§reli futbolcu Michael Frey'i bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na BelÃ§ika temsilcisi Waasland-Beveren'e kiraladÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°sviÃ§reli oyuncumuz Michael Frey, BelÃ§ika'nÄ±n Waasland-Beveren takÄ±mÄ±na 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Futbolcumuza baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.

FenerbahÃ§e, Freyi Waasland-Beverene kiraladÄ±

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