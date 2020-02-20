Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? FB GS maçı biletleri ne kadar? Muhtemel ilk 11'ler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için artık geri sayım başladı. Süper Lig'de 23. haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan dünya derbisi öncesi her iki takım taraftarları Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de zorlu maçın bilet fiyatları ve muhtemel 11'leri ve kadroları...



FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Galatasaray maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Isla, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Vedat Muriç.



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao.



BİLETLER NE ZAMAN ÇIKIYOR?



Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

Bilet satışları, yarın saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 80,00 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 160,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 215,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST H BLOK: 240,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 270,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 290,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 375,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 475,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 660,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 950,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 200,00 TL