Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Devre arası transfer dönemi içerisinde de kıyasıya mücadele içinde olan iki kulüp, devre arasında yaptıkları transferler ile takımlarını desteklediler. En çok merak edilen konuların başında ise dev derbinin 11’leri nasıl olacak sorusu geliyor. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe’de son yapılan idmana 7 isim katılmadı. Uzun süreli sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, antrenmana katılmadı. Dinlendirildikleri belirtilen Caner Erkin ve Serdar Aziz de idmanda yer almadı. Luiz Gustavo’nun eksikliğinde, takım ile beraber çalışmalarını son idmanda da sürdüren Mesut Özil’in derbide ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı taraftarlar arasında en çok merak edilen konuların başında. Galatasaray da ise takıma hızlı bir dönüş yapan ve attığı goller ile formunun zirvesinde olduğunu bizlere gösteren Henry Onyekuru ve yeni transferlerden Mostafa Mohamed’in ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Ligin ikinci yarısının başlaması ile beraber kızışan liderlik yarışı, son haftalarda yükselen form grafikleri ile dikkat çeken Fenerbahçe ve Galatasaray 24. Hafta da Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Fernando Muslera’nın sakatlıktan çıkarak, yeşil sahalara ve takımına dönmesi ile beraber kalesini adeta gollere kapatan Galatasaray lider Fenerbahçe karşısında.

İki takım aralarında oynadıkları son 10 maçın 6'sı berabere tamamlandı. İki rakip takımın son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip gelirken, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbilerinde attığı son 17 golün 16'sı yabancı oyunculardan geldi. Buna karşın Galatasaray’ın, Kadıköy'de oynadığı son 21 derbi maçında (lig maçı) sarı kırmızılı ekibin yabancı oyuncuları sadece 6 gol atabildi. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 16 karşılaşmada sadece 3 kez kaybetti. Bu 16 maçın 4’ünde Galip gelirken 9 tanesinde sahadan beraberlik ile ayrıldı.

Derbilerde Fatih Terim etkisi!

Teknik direktör Fatih Terim'in derbi karnesi dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 36 maçın 30'unda mağlup olmadı. (15 Galibiyet - 15 Beraberlik)

Erol Bulut Galatasaray’a karşı evinde bir harika!

Erol Bulut’un Süper Lig teknik direktörlük kariyerinde evinde konuk ettiği takımlar arasında 4 maçta 4 galibiyetle sahadan ayrıldığı tek takım Galatasaray.

-Yeni Malatyaspor 2-1 Galatasaray

-Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray

-Alanyaspor 2-0 Galatasaray

-Alanyaspor 4-1 Galatasaray

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 21 yılda oynanan 38 derbide ilk golü atan takımlar %80 oranında galibiyet aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan son 55 derbide ilk golü atan takımlar sadece 4 kez yenildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 8 maçın 7'si berabere bitti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 14 derbinin 12'si 2,5 alt bitti.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 19 maçın 18'inin ilk yarıları 1,5 gol alt bitti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan resmi ve özel son 36 maçta hakemler toplam 31 kez kırmızı kart çıkardı.

Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan son 18 derbide sadece 24 gol atıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %27'lık kesim son haftaların formda ekibi lider Fenerbahçe’nin Sarı kırmızı ekip karşısında evinde derbiyi kazanacağı görüşünde. %10'luk kesim ise zorlu geçecek derbinin berabere biteceği konusunda hem fikir.

Tüm Bahis Yapanlar;

Tüm bahis yapanların %27’si Fenerbahçe galibiyeti

Tüm bahis yapanların %10’u Galatasaray galibiyeti

Tüm bahis yapanların %10’u Beraberlik

Fenerbahçe;

Fenerbahçelilerin %43’ü Fenerbahçe galibiyeti

Fenerbahçelilerin %6’sı KG VAR

Fenerbahçelilerin %6’sı 1/0 Çifte Şans

Galatasaray;

Galatasaraylıların %21’i Galatasaray galibiyeti

Galatasaraylıların %13’ü Fenerbahçe galibiyeti

Galatasaraylıların %7’si Beraberlik

Trabzonspor;

Trabzonsporluların %22’si Fenerbahçe galibiyeti

Trabzonsporluların %19’u Beraberlik

Trabzonsporluların %12’si Galatasaray galibiyeti

Beşiktaş;

Beşiktaşlıların %28’i Fenerbahçe galibiyeti

Beşiktaşlıların %13’ü Beraberlik

Beşiktaşlıların %7’si KG VAR