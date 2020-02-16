Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilirken Galatasaray ise kendi evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0'la geçti. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. İki taraftarın da heyecanlı bekleyişi başladı. Sık sık sorulan soru ise Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? şeklinde...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.

REKABETTE 391. RANDEVU

İki takım arasında günümüze kadar oynanan 390 maçın 147'sinde kazanan taraf Fenerbahçe, 122'sinde Galatasaray olurken, 122 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takım en son 28 Eylül 2019 tarihinde, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0'lık skorla berabere tamamlandı.