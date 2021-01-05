Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ercan Kara'nın peşinde! Resmi temas geldi

Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, 25 yaşındaki golcüleri Ercan Kara'ya Türkiye'den teklif olduğunu söyledi.

Avusturya basını, Türk forvete Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklif yaptığını yazarken, Barisic de resmi teklif geldiğini açıkladı.

"Resmi olarak temasa geçtiler"

Barisic yaptığı açıklamada, "Ercan Kara'nın ayrılma ihtimali var. Birçok kulübün hedefinde ve gerçekten ilgiyi çekmiş durumda. Farklı liglerde oynayabilecek bir futbolcu, ilgi olması normal. Bir Türk kulübü doğrudan bizimle resmi olarak temasa geçti. Adını vermeyeceğim ama teklif olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

11 gol 7 asist

Bu sezon Rapid Wien'in önemli isimlerinden biri olan 1,92'lik Ercan Kara, 23 maçta 1638 dakika süre aldı ve 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

"Yusuf Demir çok daha fazla gol atacak ve asist yapacak"

Avrupa'nın devlerinin takibinde olan Yusuf Demir için de konuşan yönetici, "Yusuf Demir çok daha fazla gol atacak ve asist yapacak. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu gösterdi. İzlemesi de zevkli bir oyuncu. Birçok bölgede kendisini geliştirecek. Belki bir takımın lideri olmayacak ama en önemli oyuncularından olacaktır. Daha 17 yaşında, sürekli kendini geliştiriyor." mesajını iletti.