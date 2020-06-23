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23.06.2020 - 10:46 |

Fenerbahçe, Giuliano için Al-Nassr'a ihtarname gönderdi!

Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı oyuncunun transferinden yüklü miktardaki son ödeme taksitini alamadığı gerekçesiyle Al-Nassr'a ihtarname gönderdi.

Fenerbahçe, Giuliano için Al-Nassr'a ihtarname gönderdi!
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Fenerbahçe, geçen sezon başında Al-Nassr'a sattığı Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun transfer taksiti ödemesiyle ilgili Suudi Arabistan kulübüyle sorun yaşıyor.

Al-Nassr, Giuliano transferi için sarı-lacivertli kulüple 10.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, Al-Nassr'a ödenmesi gereken yaklaşık 6.2 milyon euro'luk transfer taksiti için ihtarname gönderdi.

Giuliano da FIFA'ya başvurdu
Öte yandan UOL Esporte'de yer alan haberde de Giuliano'nun kulüpten yaklaşık 5 aydır herhangi bir ödeme almadığı ve geciken alacakları nedeniyel FIFA'ya başvurduğu kaydedildi.

Haberde Al-Nassr'ın Giuliano'ya 15 gün içinde gerekli ödemeleri yapmaması halinde 30 yaşındaki oyuncunun serbest kalacağı da beirtildi.

Giuliano, Al-Nassr forması altında şu ana kadar çıktığı 67 resmi maçta 23 gol atıp 8 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Giuliano için Al-Nassra ihtarname gönderdi

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