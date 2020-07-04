FenerbahÃ§e-GÃ¶ztepe: 2-1

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SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e evinde GÃ¶ztepe'yi konuk etti. MÃ¼cadeleyi FenerbahÃ§e 2-1 kazandÄ±.

FenerbahÃ§e'nin gollerini 25. ve 45+2. dakikalardaÂ Ferdi KadÄ±oÄŸlu kaydetti. GÃ¶ztepe'de golÃ¼ 66. dakikada Soner attÄ±. Ã–te yandanÂ FenerbahÃ§e'de Serdar Aziz Ã§ift sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ ve takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±.

Bu sonuÃ§la FenerbahÃ§e puanÄ±nÄ± 49 yaptÄ± ve 6. sÄ±rada yer aldÄ±. GÃ¶ztepe ise 38 puanla 8. sÄ±rada kaldÄ±.

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Ä°LK 11'LER

FenerbahÃ§e: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolgay, Deniz, Ferdi, Muriqi

GÃ¶ztepe:ÂBeto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

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MaÃ§tan dakikalar



KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk dakikasÄ±nda FenerbahÃ§e gole Ã§ok yaklaÅŸtÄ±. Soldan ceza sahasÄ± iÃ§ine giren Muric, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± penaltÄ± noktasÄ± civarÄ±nda mÃ¼sait durumdaki Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§'e Ã§Ä±kardÄ±. Deniz'in geliÅŸine yerden vuruÅŸunda kaleci Beto topu son anda kornere Ã§eldi.Â

4. dakikada Berkan Emir'in savunma arkasÄ±na pasÄ±nÄ± ceza sahasÄ± iÃ§inde gÃ¶ÄŸsÃ¼yle kontrol eden Wilczek'in kÃ¶ÅŸeye sert ÅŸutunda kaleci Altay BayÄ±ndÄ±r ÅŸÄ±k bir kurtarÄ±ÅŸla topu kornere yolladÄ±.Â

9. dakikada FenerbahÃ§e gole Ã§ok yaklaÅŸtÄ±. Tolgay Arslan'Ä±n savunma arkasÄ±na pasÄ±yla rakip yarÄ± sahanÄ±n ortalarÄ±nda topla buluÅŸan ve meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± ceza sahasÄ±na taÅŸÄ±yan Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§, penaltÄ± noktasÄ± civarÄ±nda Muric'i gÃ¶rdÃ¼. Muric'in geliÅŸine vuruÅŸunda kaleci Beto topu son anda Ã§eldi. DevamÄ±nda GÃ¶ztepe savunmasÄ± topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

25. dakikada FenerbahÃ§e Ã¶ne geÃ§ti. Falette'nin kurduÄŸu atakta sol kanatta Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± bekletmeden ceza sahasÄ± iÃ§inde Ferdi KadÄ±oÄŸlu ile buluÅŸturdu. Ferdi'nin kontrol ettikten sonra sol Ã§aprazdan sert vuruÅŸunda top aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0.Â

36. dakikada hÃ¼cum yÃ¶nÃ¼nÃ¼n solundan kullanÄ±lan kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda ceza sahasÄ± iÃ§inde oluÅŸan karambolde Muric, topu geride mÃ¼sait durumda bulunan Ferdi KadÄ±oÄŸlu'na Ã§Ä±kardÄ±. Bu oyuncunun geliÅŸine vuruÅŸunda top direk dibinden auta gitti.Â

45 2. dakikada FenerbahÃ§e farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ±. Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§'Ã¼n uzun pasÄ±yla sol tarafta topla buluÅŸan Ferdi, 2 rakibinden sÄ±yrÄ±ldÄ±ktan sonra ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol Ã§aprazdan etkili bir vuruÅŸla kendisi ve takÄ±mÄ± adÄ±na 2. golÃ¼ kaydetti: 2-0.Â

Ä°lk yarÄ±da baÅŸka pozisyon olmadÄ± ve FenerbahÃ§e soyunma odasÄ±na 2-0 Ã¼stÃ¼n gitti.



MAÃ‡TAN NOTLAR

SarÄ±-lacivertli ekipte sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Mehmet Ekici ile cezalÄ± Garry Rodrigues GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ±n kadrosunda yer almadÄ±.Â

Bu iki futbolcunun yanÄ± sÄ±ra BrezilyalÄ± orta saha oyuncusu Jailson da teknik heyetin tercihi doÄŸrultusunda maÃ§a yedek kulÃ¼besinde baÅŸladÄ±.Â

FenerbahÃ§e'de bu oyuncularÄ±n yerine Simon Falette, Ferdi KadÄ±oÄŸlu ve Tolgay Arslan sahaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

SarÄ±-lacivertli takÄ±mda, GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda kalede Altay BayÄ±ndÄ±r gÃ¶revlendirilirken, savunma dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼ Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'dan oluÅŸtu. Orta sahada Luiz Gustavo, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a ÅŸans tanÄ±nÄ±rken, kenarlarda Ferdi KadÄ±oÄŸlu ve Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ gÃ¶rev aldÄ±. Santrforda ise Vedat Muric gÃ¶rev yaptÄ±.

Â FenerbahÃ§e'de sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Tolga CiÄŸerci de maÃ§ta forma giyemedi.Â

Falette ilk 11'e dÃ¶ndÃ¼

FenerbahÃ§e'de geÃ§en hafta sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle tedbir amaÃ§lÄ± BtcTurk Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyen Simon Falette, formasÄ±na kavuÅŸtu.Â

Almanya'nÄ±n Frankfurt ekibinden kiralanan ve kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Falette'yi kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n geri istediÄŸi iddia edilmiÅŸ, sarÄ±-lacivertli kulÃ¼p, oyuncunun kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesinin sezon bitene kadar geÃ§erli olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Falette, bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda 11'de ÅŸans buldu.

Tolgay 4 maÃ§ sonra 11'de

FenerbahÃ§e'de Tolgay Arslan SÃ¼per Lig'de 4 maÃ§ sonra ilk 11'de gÃ¶revlendirildi. Bu sezon ligde Ã§oÄŸu sonradan olmak Ã¼zere 10 karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶revlendirilen Tolgay, henÃ¼z 90 dakika sahada kalmayÄ± baÅŸaramadÄ±.Â

Deneyimli futbolcu, son olarak ligin 25. haftasÄ±nda Yukatel Denizlispor maÃ§Ä±nda ilk 11'de yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Yedeklerde altyapÄ±dan 3 isim

FenerbahÃ§e'de GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda altyapÄ±dan 3 futbolcu 21 kiÅŸilik kadroya alÄ±ndÄ±.Â

SarÄ±-lacivertlilerde 16 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Faruk Beyaz, 19 yaÅŸÄ±ndaki Cenk Alptekin ve 18 yaÅŸÄ±ndaki Emir Miray KÃ¶ksal karÅŸÄ±laÅŸmaya yedek kulÃ¼besinde baÅŸladÄ±.Â

Bu oyunculardan Ã–mer Faruk orta saha, Cenk defans, Emir Miray ise sol bekte gÃ¶rev yapÄ±yor.

GÃ¶ztepe'de 3 eksikÂ

GÃ¶ztepe, FenerbahÃ§e karÅŸÄ±na 3 oyuncusundan yoksun Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ä°zmir temsilcisinde sakatlÄ±klarÄ± bulunan Jerome ve Deniz Kadah'Ä±n yanÄ± sÄ±ra sol diz iÃ§ yan baÄŸlarÄ±nda zorlanma ve Ã¶dem tespit edilen Halil Akbunar da FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda forma giyemedi.

Pedro'nun Boavista'ya AttÄ±ÄŸÄ± Gol

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