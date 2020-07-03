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03.07.2020 - 21:38 | | AA

Fenerbahçe, Göztepe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±!

SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe ile karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Fenerbahçe, Göztepe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±!
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FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda yarÄ±n GÃ¶ztepe ile sahasÄ±nda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma ve Ã§abukluk hareketlerinin ardÄ±ndan top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Ä°dmanÄ±n, taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiÄŸi kaydedildi.

FenerbahÃ§e, GÃ¶ztepe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

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