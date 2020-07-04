Fenerbahçe - Göztepe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Fenerbahçe, Kayserispor sonrası Yeni Malatyaspor'u da son anlarda yaptığı geri dönüşle yenmeyi başardı ve matematiksel olarak Avrupa kupalarına gitme şansını devam ettirdi. Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sakat, Garry Rodrigues cezalı. Orta alanda Miha Zajc, kanatta ise Ferdi Kadıoğlu'nun yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta son anda kadrodan çıkartılan Simon Falette, hafta boyunca takımla birlikte çalıştı - ilk 11'de olacaktır. Luiz Gustavo da orta alanda, Ozan Tufan ile birlikte yer alır.

Göztepe ise salgın arasından döndükten sonra çıktığı 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Öncesini de hesaba kattığımızda son 8 lig maçından yalnızca 4 puan çıkartabildiklerini görüyoruz. İstanbul kafilesinde tedavileri süren Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut ile son antrenmanda sakatlanan Halil Akbunar yer almadı. Kanatlar Serdar Gürler ile Zlatko Tripic'e emanet. En ileride Kamil Wilczek ile gol arayacaklar...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe deplasmanda oynadığı son 3 lig maçını kaybetti.

- Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 10 lig maçının 8'i "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçının 3'ü karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %31'lik kesim hedefsiz Göztepe yerine sarı-lacivertlileri ön plana koymuş... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

CAN TONGO’NUN TERCİHİNE BAKMADAN GEÇMEYİN!

Avrupa Ligi yarışında yer alan Fenerbahçe, son maçında harika bir maç sonuna imza attı ve 3-2 galip geldi. Garry Rodrigues bu maçta cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Ara sonrasında iyi dönmeyen Göztepe’nin bu maçta sıkıntı yaşamasını bekliyorum.