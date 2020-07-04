Fenerbahçe-Göztepe maçına saatler kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Corona virüs nedeniyle verilen ara sonrasında Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe-Göztepe maçı oynanacak. 52. kez birbirlerine rakip olacak olacak iki takımın maçı heyecanla bekleniyor. Peki Fenerbahçe-Göztepe maçı bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Göztepe maçı bu akşam 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakemi: Bahattin Şimşek

52. KEZ BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAKLAR

İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 77-35 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 24 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği kaydedildi.