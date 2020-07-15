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15.07.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe, Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin’i riske atmadı!

Fenerbahçe’de savunma hattındaki sorunlar bitmek bilmiyor. Yaşanan kriz nedeniyle gözler sürekli genç stoperlere çevrilse de Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin’in hazır olmadan oynatılmamaları gerektiği savunuluyor

Fenerbahçe, Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin’i riske atmadı!
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Fenerbahçe’de tüm sezona damga vuran savunma hataları 2-1 kaybedilen Sivasspor mücadelesinde de sürdü. Serdar Aziz’in cezalı olması, Jailson’un bu bölgede hayal kırıklığı yaratması sonrası akıllara yine Luiz Gustavo geldi. Ancak Brezilyalı bu bölgede forma giymek istemiyor. Stoper oynadığı zaman da orta sahanın gücü düşüyor.

Bu nedenle teknik heyet buraya Ozan Tufan formülünü düşündü. Ancak istenen sonuç yine alınamadı. Yenen iki golde de Ozan’ın hataları öne çıktı. Genç yıldızlar Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin’in stoper sıkıntısının yaşandığı son maçta da oynamaması eleştirildi. Özellikle aynı haftada Galatasaray’da 17 yaşındaki Emin Bayram’ın ilk 11’de yer alması sonrası bu eleştiriler daha da arttı.

Ancak sarı-lacivertliler duruma farklı açıdan bakıyor. Sivasspor maçının kadrosunda yer alan 18 yaşındaki Gürkan ve kadroda olmayan 19 yaşındaki Cenk’in oynamamasının temel sebebi bu iki ismin henüz bu seviye için hazır olmaması.

Fenerbahçe, Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin’i riske atmadı


Çift taraflı risk
Fiziksel olarak ilk 11’de oynamaya hazır olmayan bu isimlere forma vermenin her iki taraf için de risk olduğu kararına varıldı.
Takımın Avrupa iddiasının bulunması ve rakibin güçlü Sivasspor olması gibi etkenler de eklediğinde daha tecrübeli ve fiziksel olarak etkili olan Ozan’a burada görev verildi. Ayrıca hazır görülmeyen oyuncuları oynatmak da potansiyeli olan iki gencin gelişimini olumsuz etkileyebilirdi.

Ferdi ve Ömer Faruk örneği
Sarı-lacivertli takımda 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu artık sürekli ilk 11’de yer alıyor. Son dönemde A takımın bir parçası haline gelen ve süre alan 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz da 11’e girdi. Sarı-lacivertliler, A takımla daha çok zaman geçirmiş ve hazır gördükleri Ferdi ve Ömer Faruk örneğinde olduğu gibi çekinmeden gençleri sahaya sürüyor. Diğer yaşıtlarına göre çok daha uzun süredir A takımla olan bu ikilinin görev almasında antrenman performanslarının da etkili olduğu vurgulanıyor.

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