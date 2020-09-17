Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Haberleri | Ali Koç ve Emre Belözoğlu’ndan Vedat’a veda
17.09.2020 - 11:36 | | İHA

Fenerbahçe Haberleri | Ali Koç ve Emre Belözoğlu’ndan Vedat’a veda

İtalya'nın Lazio ekibine transfer olan Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Koç ve Belözoğlu, Vedat için veda konuşması yaparken, başarılı golcü de herkese teşekkür etti.

ABONE OL

Fenerbahçe’den Serie A takımlarından Lazio’ya transfer olan başarılı golcü Vedat Muriqi, transferi tamamlandıktan sonra İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile buluştu. Burada Vedat için bir veda konuşması yapan Başkan Koç, tüm taraftarları sevgiyle selamladığını ifade ederek, "Yeni sezon hem Türk futbolu için hem camiamız için hayırlı uğurlu, sakatlıktan uzak, centilmence maçların cereyan etmesi ve bununla beraber şampiyonlukla sonuçlanması için dua ediyoruz. Tabi yeni sezona başlarken içimiz biraz buruk. Vedat kardeşim bizlerden ayrılıyor. 1 senedir burada olmasına rağmen bizler çok sevdik, taraftar çok sevdi. Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. Vedat’ın yerini doldurmak çok zor. Vedat bugüne kadar her sene üstüne koyduğu gibi önümüzdeki sezonda İtalya’da üstüne koyarak devam edecektir. Allah yar ve yardımcısı olsun. Fenerbahçe camiasına adına kendisine her şey için teşekkür ederim" dedi.

Vedat Muriqi: "Kalbim sizlerle"

Her daim Fenerbahçe ile olacağını belirten Muriqi, "Bu kulübün bana formasını tattırdığınız için, bu onuru, bu şerefi bana layık gördüğünüz için hepimize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum. Destekçim olduğunuza dair şüphem yok. Kalbim sizlerle. İnşallah bu sezon yolun sonu şampiyonluk olsun, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: "Ayrılıklarda sevgiye dahil"

Bütün Fenerbahçeliler gibi Vedat’ın ayrılması sebebiyle içinin buruk olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu ise, "Takım arkadaşı olarak, insan olarak bir arada olmaktan keyif aldım. Ben inanıyorum ki ayrılıklarda sevgiye dahil. Kalpler her daim beraber. Burası onun evi. Sonsuz başarılar. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe, Süper Lig'den genç yıldızın transferi için görüşmelere başladı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sörloth'un yeni takımını duyurdu! Haaland..

Fenerbahçe Haberleri | Ali Koç ve Emre Belözoğlu’ndan Vedat’a veda

    Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'ye veda klibi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Avrupa Ligi'nde Görkem Sağlam fırtınası
      Avrupa Ligi'nde Görkem Sağlam fırtınası
    2. TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesi başlıyor
      TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesi başlıyor
    3. Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet arayacak
      Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet arayacak
    4. Fenerbahçe Haberleri | Ali Koç ve Emre Belözoğlu’ndan Vedat’a veda
      Fenerbahçe Haberleri | Ali Koç ve Emre Belözoğlu’ndan Vedat’a veda
    5. Transfer haberleri | Allahyar adım adım Zorya Luganks'a!
      Transfer haberleri | Allahyar adım adım Zorya Luganks'a!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Almanya Bundesliga’da heyecan başlıyor!

    Almanya Bundesliga’da heyecan başlıyor!

    Antalyaspor Haberleri | Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor

    Antalyaspor Haberleri | Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor

    Türkiye Rallisi, nefes kesen mücadelelere sahne olacak

    Türkiye Rallisi, nefes kesen mücadelelere sahne olacak

    Neftçi Bakü-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Neftçi Bakü-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Sıradaki Haber