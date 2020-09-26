Fenerbahçe haberleri | Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den para almadan çalışıyor!

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesi Emre Belözoğlu geçen sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerine nokta koymuş ve ayağının tozuyla Fenerbahçe'deki sportif direktörlük tarzı görevine hemen başlamıştı. Bu sezonki takımın kurulmasında ve yeni transferlerin kadroya katılması için yoğun mesai harcayan tecrübeli isim için henüz kulüpten resmi bir açıklama gelmedi. Yani Emre'nin resmi görevi henüz ilan edilmedi.

SORUN ETMİYOR

Bu nedenle kulüpten bir kuruş maaş almadan çalışan Emre Belözoğlu için bazı yöneticiler 'Artık pozisyonu belli olsun' derken, tecrübeli futbol adamı ise bu durumu çok fazla sorun etmiyor. Başkan Ali Koç ile arası çok iyi olan Belözoğlu, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmeye çalışıyor.

VEDAT MURIQI VİDEOSUNDA VARDI

Emre'nin henüz resmi görevi açıklanmasa da yıldız oyuncu kadro yapılanması konusunda yoğun mesai harcıyor. Hatırlanacağı üzere deneyimli futbol adamı, Vedat Muriqi'in ayrılık videosunda da kamera karşısına geçmiş, duygularını dile getirmişti.