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30.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut, yabancı diliyle fark yarattı!

Düzce’de Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe’de Almanca ve İngilizce’yi iyi seviyede bilen Teknik Direktör Erol Bulut’un iletişim konusundaki başarısı ön plana çıktı.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’de Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncularla iletişimi ve yabancı dil konusundaki başarısı ön plana çıktı.

Almanca ve İngilizce’yi iyi seviyede bilen genç çalıştırıcı, öğrencileriyle tercümanlar olmadan iletişime geçti. Özellikle Karagümrük ve Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçlarında oyuncularıyla direkt bire bir iletişim kurduğu görülen Bulut’un bu yönüyle fark yaratması dikkat çekti.

Geçmiş dönemlerde yerli-yabancı hocalar çoğu zaman sadece tercümanlar ile takımla anlaşıyordu. Ancak antrenman ve maçlardaki talimatlarda Erol Bulut direkt kendi devreye giriyor. Ferdi Kadıoğlu’nun Türkçesi yeterli olmadığı için genç öğrencisiyle yüz yüze konuşabilen Bulut, dediklerini rahatça aktarıyor.

Luiz Gustavo ve Zanka gibi isimlerle de Almanca üzerinden anlaşan 45 yaşındaki teknik adamın, bilhassa orta sahanın merkezinde olan Gustavo ile tercümansız konuşabilmesi büyük önem kazanıyor.

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut, yabancı diliyle fark yarattı

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut, yabancı diliyle fark yarattı

 

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