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11.09.2020 - 08:27 |

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç'tan dev satış! Rekor...

Yıldız golcü Vedat Muriqi'yi Lazio’ya gönderen Fenerbahçe Başkan Ali Koç döneminde 5 futbolcunun satışından yaklaşık 60 milyon euro bonservis geliri elde etti.

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken, gözler satış rakamına çevrildi. Resmi açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor. Ancak Lazio'nun Fenerbahçe'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmede 2 milyon euro da bonus maddesinin yer alacağı belirtildi.

Kosovalı oyuncu böylece Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde sattığı Giuliano, Fernandao, Josef, Eljif Elmas ve Vedat Muriç'ten 60 milyon euro'ya yakın bonservis geliri elde etti.

Vedat Muriqi - Lazio - 18+2 milyon euro
Eljif Elmas - Napoli - 16+3 milyon euro
Josef de Souza - Al Ahli - 12 milyon euro
Giuliano - Al Nassr - 10.5 milyon euro
Fernandao - Al Wahda - 2.55 milyon euro

LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Sarı-lacivertli ekipte lisans sorunu aşıldı. Yönetim, Bankalar Birliği ile vardığı anlaşma ile ilgili ön protokolü dün TFF'ye gönderdi. Böylelikle limit sıkıntısı ortadan kalktı. Yeni transferler bugün sahaya çıkabilecek.

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