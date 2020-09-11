Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç'tan dev satış! Rekor...
Yıldız golcü Vedat Muriqi'yi Lazio’ya gönderen Fenerbahçe Başkan Ali Koç döneminde 5 futbolcunun satışından yaklaşık 60 milyon euro bonservis geliri elde etti.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken, gözler satış rakamına çevrildi. Resmi açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor. Ancak Lazio'nun Fenerbahçe'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmede 2 milyon euro da bonus maddesinin yer alacağı belirtildi.
Kosovalı oyuncu böylece Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde sattığı Giuliano, Fernandao, Josef, Eljif Elmas ve Vedat Muriç'ten 60 milyon euro'ya yakın bonservis geliri elde etti.
Vedat Muriqi - Lazio - 18+2 milyon euro
Eljif Elmas - Napoli - 16+3 milyon euro
Josef de Souza - Al Ahli - 12 milyon euro
Giuliano - Al Nassr - 10.5 milyon euro
Fernandao - Al Wahda - 2.55 milyon euro
LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Sarı-lacivertli ekipte lisans sorunu aşıldı. Yönetim, Bankalar Birliği ile vardığı anlaşma ile ilgili ön protokolü dün TFF'ye gönderdi. Böylelikle limit sıkıntısı ortadan kalktı. Yeni transferler bugün sahaya çıkabilecek.