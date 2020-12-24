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24.12.2020 - 08:45 | | FANATİK

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Perotti krizi! Sakatlık..

Fenerbahçe'nin Roma'dan büyük umutlarla transfer ettiği Arjantinli yıldız Perotti Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu, ancak dün de forma giymedi.

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Fenerbahçe'de Perotti krizi yaşanıyor. Arjantinli yıldız dün gece de forma giyemedi. Ancak tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara, “Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor” diyerek şaşırttı.

Arjantinli yıldız Fenerbahçe’den maç başı para alıyor. Perotti, tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkarsa daha ciddi bir sakatlık yaşayarak uzun süre oynayamamaktan endişe ediyor. Ancak teknik ekip ve yönetimin, deneyimli futbolcunun bu yaklaşımından fazlasıyla rahatsız olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçede Perotti krizi Sakatlık..

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