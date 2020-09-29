Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe haberleri | Galibiyet üzüntüsü!
29.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe haberleri | Galibiyet üzüntüsü!

Fenerbahçe’de derbide kaçan 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor.

Fenerbahçe haberleri | Galibiyet üzüntüsü!
ABONE OL
SENAD OK

3 puan kaçtı3 puan kaçtı

Sarı-lacivertliler yeni bir takım kurulması ve Galatasaray’ın kendisine göre daha oturmuş bir kadroya sahip olması sebebiyle sahaya dezavantajlı çıktı. Maç öncesi favori Galatasaray olsa da bu durum sahaya yansımadı. Sarı-lacivertliler için deplasmanda alınacak 1 puan çok kötü sayılmayacaktı. Ancak maç sonu kaçan 3 puanın üzüntüsü söz konusuydu.

Hedef şimdi hücum

Galatasaray’ın pas bağlantılarını kesip hücum gücünü etkisiz hale getiren sarı-lacivertliler, orta saha üstünlüğünü de almayı başardı. Ancak gol yollarındaki sıkıntı ve Samatta’nın takıma yeni katılması sebebiyle skor üretemedi. Savunma ve orta sahada taşların oturmasının ardından hedef artık hücumda da benzer etkili yapıyı kurmak. Teknik heyetin kafasında Valencia, Thiam ve Samatta üçlüsü bulunuyor. 

Fenerbahçe haberleri | Galibiyet üzüntüsü

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar

    Arsenal, Liverpool'a hazır...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Liverpool - Arsenal: 3-1
      Liverpool - Arsenal: 3-1
    2. Ozan Tufan'ın mutlu günü!
      Ozan Tufan'ın mutlu günü!
    3. Adana Demirspor, Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı kiraladı
      Adana Demirspor, Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı kiraladı
    4. B. Boluspor: 1 - Altınordu: 2
      B. Boluspor: 1 - Altınordu: 2
    5. Menemenspor: 2 - Tuzlaspor: 5
      Menemenspor: 2 - Tuzlaspor: 5



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Shane Larkin: NBA’den teklifler oldu ama olumlu neticelenmedi

    Shane Larkin: NBA’den teklifler oldu ama olumlu neticelenmedi

    Kevin-Prince Boateng, Monza'ya transfer oldu!

    Kevin-Prince Boateng, Monza'ya transfer oldu!

    Darüşşafaka Tekfen, pivot Görkem Doğan'ı transfer etti

    Darüşşafaka Tekfen, pivot Görkem Doğan'ı transfer etti

    Loris Karius, Union Berlin'de

    Loris Karius, Union Berlin'de

    Sıradaki Haber