Fenerbahçe haberleri | Real Madrid'den Sloukas'a 3 yıllık teklif!

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor. Real Madrid, Kostas Sloukas'a 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı.

Novasports kaynaklı habere göre İspanyol devi Sloukas'a yıllık 2 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe ve Sloukas önceki günlerde bir araya gelmiş ve Yunan oyuncu Sarı Lacivertlilerin maaş düşürme teklifine sıcak bakmamıştı.

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