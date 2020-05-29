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HaberlerBeko Basketbol Ligi Haberleri Fenerbahçe haberleri | Real Madrid'den Sloukas'a 3 yıllık teklif!
29.05.2020 - 18:31 |

Fenerbahçe haberleri | Real Madrid'den Sloukas'a 3 yıllık teklif!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Kostas Sloukas ile yollar ayrılmak üzere. İspanyol devi Real Madrid'in Yunanlı oyuncu için yaptığı teklif belli oldu.

Fenerbahçe haberleri | Real Madrid'den Sloukas'a 3 yıllık teklif!
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Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor. Real Madrid, Kostas Sloukas'a 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı.

Novasports kaynaklı habere göre İspanyol devi Sloukas'a yıllık 2 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe ve Sloukas önceki günlerde bir araya gelmiş ve Yunan oyuncu Sarı Lacivertlilerin maaş düşürme teklifine sıcak bakmamıştı.

Fenerbahçe haberleri | Real Madridden Sloukasa 3 yıllık teklif

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