29.05.2020 - 18:31 |
Fenerbahçe haberleri | Real Madrid'den Sloukas'a 3 yıllık teklif!
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Kostas Sloukas ile yollar ayrılmak üzere. İspanyol devi Real Madrid'in Yunanlı oyuncu için yaptığı teklif belli oldu.
Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor. Real Madrid, Kostas Sloukas'a 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı.
Novasports kaynaklı habere göre İspanyol devi Sloukas'a yıllık 2 milyon euro teklif etti.
Fenerbahçe ve Sloukas önceki günlerde bir araya gelmiş ve Yunan oyuncu Sarı Lacivertlilerin maaş düşürme teklifine sıcak bakmamıştı.
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