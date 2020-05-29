Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
29.05.2020 - 00:21 | | AA

Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'e verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor.Â

Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
ABONE OL

FenerbahÃ§e, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde kampa giren sarÄ±-lacivertli takÄ±m hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tek antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

IsÄ±nma ve Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan antrenman, dar alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. ÃœÃ§erli takÄ±m halinde yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan idman, dayanÄ±klÄ±lÄ±k koÅŸusuyla sona erdi.

FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

Mertens Bologna'yÄ± BÃ¶yle AvladÄ±

    YiÄŸidolar hÄ±z kesmiyor
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kiÅŸide koronavirüs tespit edildi!

    Son dakika | Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kiÅŸide koronavirÃ¼s tespit edildi!

    Son dakika | Süper Lig fikstürü açÄ±klandÄ±! Ä°ÅŸte tüm maçlar...

    Son dakika | SÃ¼per Lig fikstÃ¼rÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±! Ä°ÅŸte tÃ¼m maÃ§lar...

    Son dakika | Macaristan'da maçlar seyircili oynanacak!

    Son dakika | Macaristan'da maÃ§lar seyircili oynanacak!

    Lokomotiv MoskovalÄ± 4 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    Lokomotiv MoskovalÄ± 4 futbolcuda koronavirÃ¼s tespit edildi

    SÄ±radaki Haber