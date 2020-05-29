FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

29.05.2020 - 00:21 | | AA
Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'e verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor.Â
FenerbahÃ§e, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde kampa giren sarÄ±-lacivertli takÄ±m hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tek antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
IsÄ±nma ve Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan antrenman, dar alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. ÃœÃ§erli takÄ±m halinde yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan idman, dayanÄ±klÄ±lÄ±k koÅŸusuyla sona erdi.
Mertens Bologna'yÄ± BÃ¶yle AvladÄ±