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24.08.2020 - 22:17 | | AA

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi. 

Daha sonra 2 grup halinde pas yaparak süren idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

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