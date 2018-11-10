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Haberler Alanyaspor Haberleri Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
10.11.2018 - 22:29 | | AA

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanda oyuncular, üç grup halinde pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, son bölümde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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