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HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe HDI Sigorta, Cucine Lube deplasmanında
18.02.2020 - 10:10 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe HDI Sigorta, Cucine Lube deplasmanında

Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın Cucine Lube ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, Cucine Lube deplasmanında

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Cucine Lube ile deplasmanda karşılaşacak.

Eurosuole Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

A Grubu'ndaki 5 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, son sırada yer alıyor. Tüm maçlarını kazanan Cucine Lube ise liderlik koltuğunda oturuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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