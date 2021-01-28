28.01.2021 - 01:19 | | İSTANBUL (AA) -
Fenerbahçe HDI Sigorta-Grupa Azoty Zaksa: 0-3
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe HDI Sigorta, Grupa Azoty Zaksa'ya 3-0 mağlup oldu.
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımına 3-0 yenildi.
Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle kaybetti.
Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü ve son maçında yarın ev sahibi ülkeden PGE Skra ile TSİ 20.00'de karşılaşacak.