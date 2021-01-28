MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe HDI Sigorta-Grupa Azoty Zaksa: 0-3
28.01.2021 - 01:19 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe HDI Sigorta-Grupa Azoty Zaksa: 0-3

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe HDI Sigorta, Grupa Azoty Zaksa'ya 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe HDI Sigorta-Grupa Azoty Zaksa: 0-3
ABONE OL

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımına 3-0 yenildi.

Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle kaybetti.

Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü ve son maçında yarın ev sahibi ülkeden PGE Skra ile TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta-Grupa Azoty Zaksa: 0-3

 

 

    Abdullah Avcı: "Kupayı Trabzon şehrine, Trabzonspor taraftarına armağan ediyoruz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Okan Buruk'tan hakem tepkisi
      Okan Buruk'tan hakem tepkisi
    2. Fenerbahçe filede mağlup
      Fenerbahçe filede mağlup
    3. Juventus-Spal: 4-0
      Juventus-Spal: 4-0
    4. Avcı'dan Berat Özdemir'e övgü
      Avcı'dan Berat Özdemir'e övgü
    5. Başkan Özdemir iki takımı da kutladı
      Başkan Özdemir iki takımı da kutladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ağaoğlu'ndan Edin Visca ve İrfan Can açıklaması

    Son dakika | Ağaoğlu'ndan Edin Visca ve İrfan Can açıklaması

    Son Dakika | Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan transfer açıklaması! İrfan Can Kahveci...

    Son Dakika | Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan transfer açıklaması! İrfan Can Kahveci...

    Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket: 85-76

    Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket: 85-76

    "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok"

    "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet