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28.01.2021 - 23:10 | | AA

Fenerbahçe HDI Sigorta - PGE Skra: 1-3

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. tur mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin PGE Skra takımına 3-1 yenildi.

Fenerbahçe HDI Sigorta - PGE Skra: 1-3
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Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin PGE Skra takımına 3-1 yenildi.

Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-22, 20-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle kaybetti.

İki etapta oynadığı 6 maçtan ikisini kazanan ve grubunda üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, çeyrek final bileti alamadı. 

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi çeyrek finale çıkıyor.

Fenerbahçe HDI Sigorta - PGE Skra: 1-3

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