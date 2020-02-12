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12.02.2020 - 10:44 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Jihostroj

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'a konuk olacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Jihostroj

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın Çekya temsilcisi Jihostroj ile deplasmanda karşılaşacak.

Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan salondaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

A Grubu'ndaki 4 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım son sırada yer alıyor. Jihostroj ise bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

 

Skorer Mutfak - 12 Şubat 2020
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