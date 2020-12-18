Fenerbahçe için Ramires iddiası!

2010-2016 yılları arasında Chelsea’de forma giyen ardından ise Çin’e transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019’da ülkesi Brezilya’ya dönmüştü. Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ramires’in adı kısa bir süre önce bir başka Türk ekibi Trabzonspor ile de anılmıştı.