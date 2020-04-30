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30.04.2020 - 18:42 | | İHA

Fenerbahçe iddialarına Bjelica’dan cevap!

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarına cevap verdi.

Fenerbahçe iddialarına Bjelica’dan cevap!

 Fenerbahçe ile görüştüğü iddialara ortaya atılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, ülkesinin medyasına konuştu.
Hırvatistan yayını Index’e konuşan Bjelica, Fenerbahçe'den bir teklif gelmediğini söyledi. Nenad Bjelica, açıklamasında, "Fenerbahçe ile görüştüğüm söyleniyor ama ben kimseyle görüşmedim. Pazar günü de şehre gideceğim. Ne biriyle görüştüm ne de pazarlık ettim" ifadelerine yer verdi.

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