MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık!
09.06.2020 - 16:50 |

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı...

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık!
ABONE OL

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Voleybol Federasyonu Covid-19 salgını dolayısıyla 2019-20 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni sona erdirmiş; bu kararın ardından Kulübümüz mevcut maddi şartları göz önünde bulundurularak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması çalışmalarını başlattığını açıklamıştı.

Bu yapılanma kapsamında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen oyuncularımız Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı terleten oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mehmet Ayan, Arda Turan'ın Süper Lig'deki adresini açıkladı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımında 5 ayrılık

 

Dünya Motokros Şampiyonası, 3. kez Türkiye'de düzenlenecek
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık!
    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık!
  2. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  3. Lallana, Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu bekleyecek
    Lallana, Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu bekleyecek
  4. Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları devam etti
    Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları devam etti
  5. Son dakika - Fenerbahçe, Serdar Dayat'la yollarını ayırdı!
    Son dakika - Fenerbahçe, Serdar Dayat'la yollarını ayırdı!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Altaylı Cenk Özkaçar Trabzonspor'da

Son dakika transfer haberleri | Altaylı Cenk Özkaçar Trabzonspor'da

Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

Son dakika haberleri: Fenerbahçe,Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı! İşte o açıklama...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe,Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı! İşte o açıklama...

Karşıyaka'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Karşıyaka'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Sıradaki Haber