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10.01.2021 - 20:26 |

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Erzurum'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
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Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Erzurum'a geldi. 

İstanbul'dan özel uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı. 

Dernek görevlileri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verdi. 

Sarı-lacivertliler, daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak, konaklayacakları otele geçti.

Fenerbahçe kafilesi Erzuruma geldi

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