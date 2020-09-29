Fenerbahçe, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.