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29.09.2020 - 14:42 | | İSTANBUL (İHA) -

Fenerbahçe, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

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