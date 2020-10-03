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03.10.2020 - 17:29 |

Fenerbahçe - Karagümrük maçı hangi kanalda saat kaçta? Mücadelenin 11'leri...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesi mutlak 3 puan istiyor.Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Karagümrük maçı hangi kanalda saat kaçta? Mücadelenin 11'leri...
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Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Karagümrük, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Sezona kadrosunu yenileyerek giren ve ilk 3 haftayı 5 puanla yenilgisiz geçen Sarı-lacivertliler, milli ara öncesi mutlak 3 puan istiyor. 7 puanla lider durumda bulunan Karagümrük ise puanını 10'a yükselterek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Thiam, Valencia, Samatta (Muhtemel)

KARAGÜMRÜK: Vivano, Luchaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Ramazan, Brahim Darri, Mevlüt Erdinç (Muhtemel)

Fenerbahçe - Karagümrük maçı hangi kanalda saat kaçta Mücadelenin 11leri...

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