Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Ligde aldığı üst üste 4 galibiyetten sonra zirveye ortak olan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Tolga Ciğerci ve Diego Perotti forma giyemeyecek. Gündemi Mesut Özil transferi meşgul ederken; Sportif Direktör Emre Belözoğlu, genç yıldız Ömer Faruk Beyaz ile yol ayrımında olduklarını dile getirdi. Kasımpaşa'ya karşı gözler bir diğer genç yetenek Ferdi Kadıoğlu üzerinde olacak. TD Erol Bulut'un sıkışık takvim nedeniyle rotasyon yapması ve Ferdi'nin yanı sıra Harun Tekin, Mbwana Samatta gibi isimlere ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Koronavirüs süreci geçirdikten sonra formasını Sadık Çiftpınar'a kaptıran Serdar Aziz de ilk 11 başlayabilir.

Fuat Çapa geldikten sonra mini bir sıçrama yapan Kasımpaşa ise, 4 maçlık galibiyet hasretine Alanya deplasmanında son vererek hem şaşırttı hem de gözden kaçmaması gereken bir takım olduğunu yeniden hatırlattı. Savunma merkezinde görev yapan Tarkan Serbest sakat. 2-3 maçtır kadroda yer almayan Bengali-Fode Koita ile Haris Hajradinovic'in durumları belirsiz. Sol bek Oussama Haddadi cezalı. Hücuma Isaac Kiese Thelin, savunmaya Derrick Luckassen takviyeleri yapıldı. Thelin forma giymeye başladı ve son lig maçında asist katkısı yaptı; Luckassen son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, durumu maç saatinde netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 5, Kasımpaşa'nın son 4 maçı "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sında 2.5 gol barajı aşıldı.

- 10 gün önce oynanan Süper Lig maçını Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın sahasında 3-0 kazanmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %56'lık kesim ligde aldığı üst üste galibiyetler sonrası formda bir görüntü çizen sarı-lacivertli takıma güveniyor... %23'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.