Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.