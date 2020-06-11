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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
11.06.2020 - 23:00 | |   İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

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