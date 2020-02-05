Fenerbahçe, Kırklareli deplasmanında! Heyecan Misli.com'da...

Kırklarelispor’un TFF 2. Lig’deki performansı inişli çıkışlı devam ediyor. Fakat çeyrek finale gelirken mağlup ettiği takımlar arasında Süper Lig’in güçlü ekibi Başakşehir de var. Hacettepe karşısında 3-1’lik galibiyet alan Kırklareli, zorlu Fenerbahçe mücadelesi öncesi moral topladı. Fenerbahçe’de takımın önemli isimlerinden Gustavo, Trabzonspor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart görünce bu karşılaşmada cezalı duruma düştü ve forma giyemeyecek.

Bu istatistiklere dikkat!

İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi ve ikisini de Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe son 10 resmi mücadelesinin 7’sini kazandı (2M 1B).

Kırklarelispor’un son 5 maçının 4’ü 2,5 Alt bitti.

Öne çıkan bahisler

Maç öncesi yapılan tercihlerde %24’lük oranla Fenerbahçe galibiyetinin çok önde tutulduğunu görmekteyiz. Gol bahislerine baktığımızda, Misli.com üyeleri’nin bir diğer tercihi ise %12 oranında 2,5 Gol Üstü.

Yaşar Gülay’ın yorumu