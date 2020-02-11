Fenerbahçe Kırklarelispor maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Fenerbahçe Kırklarelispor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nın favorilerinden biri olan Fenerbahçe, sahasında ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Kırklarelispor'u ağırlıyor. Peki merakla beklenen Fenerbahçe Kırklarelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?



FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Kırklarelispor maçı bu akşam saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma aSpor kanalından canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MUHTEMEL 11'LER...



Fenerbahçe: Harun, Murat, Rami, Falette, Hasan Ali, Tolgay, M.Ekici, Ferdi, Zajc, Rodrigues, Mevlüt Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İ.Sürgülü, Serkan, Caner, Emre, Mert, Sinan, Yüksel, Enis, Hacı Ömer