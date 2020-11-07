Fenerbahçe-Konyaspor: 0-2

Süper Lig'de 8. haftanın kritik maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Geride kalan 7 haftada 17 puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Konyaspor'un gollerini 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe 17 puanla 2. sırada yer aldı. Konyaspor ise 9 puanla 10. sırada kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 85 Ademi), Pelkas (Dk. 58 Cisse), Thiam (Dk. 46 Perotti), Samatta (Dk. 70 Ferdi Kadıoğlu)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 60 Shengelia), Jevtovic (Dk. 72 Alper Uludağ), Cikalleshi, Milosevic (Dk. 90 5 Hurtado), Miya, Kravets

Goller: Dk. 67 Jevtovic, Dk. 78 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Ozan Tufan, Dk. 81 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 73 Sehic, Dk. 84 Alper Uludağ, Dk. 88 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR



23. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden sert vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

27. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Milosevic, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Milosevic'in aşırtma vuruşunda, Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu.

31. dakikada Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Pelkas'ın ceza sahası sağ çaprazından topun gelişine aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk anda golü veren maçın hakemi Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında ekrandan izledi. Gol pozisyonunda Valencia'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Şansalan, golü iptal etti.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

59. dakikada Gökhan Gönül'ün pasına hareketlenen Samatta, Konyaspor savunmasının hatası sonrası sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına girdi. Samatta'nın sağ ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

67. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Soldan arka direğe atılan uzun topta Shengelia'nın indirdiği meşin yuvarlağı Jevtovic, şık bir voleyle ağlara gönderdi: 0-1

78. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Kravets, kaleci Altay Bayındır'la karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

87. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza yayının gerisinden sağ ayağıyla plasesinde, top az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde dünkü idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa, İttifak Holding Konyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Genç teknik adam, Sosa'nın yerine Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Konya temsilcisi karşısında kalede Altay Bayındır'a görev veren Erol Bulut, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a şans tanıyan Bulut, bu oyuncuların önünde Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'ı oynattı. Fenerbahçe'de gol silahı ise Mbwana Samatta oldu.

Thiam 4 maç sonra

Fenerbahçe'de Mame Thiam, 4 maç sonra ilk 11'de şans buldu.Sarı-lacivertlilerin ligdeki ilk 4 maçına ilk 11'de başlayan ama hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, 4. haftadaki Fatih Karagümrük kaşılaşmasından sonra ise ilk 11'de görevlendirilmemişti.

Ozan ve Pelkas kendi pozisyonuna geçti

Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın sakatlığı, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'a kendi pozisyonlarında oynama şansı tanıdı.

Ligde haftalardır forvet arkasında görevlendirilen Ozan ile sol açıkta şans bulan Pelkas, Sosa'nın yokluğunda kendi pozisyonlarına geçti.

Ozan karşılaşmaya Gustavo'nun yanında başlarken, Pelkas forvet arkasında oynadı.

Ferdi kadroya dahil oldu

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu 2 maç sonra kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin büyük umut beslediği ve ligde ilk iki maça 11'de başlayan Ferdi, daha sonra yedeğe çekilmişti.

Ligde son 2 karşılaşmada 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Ferdi, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise kadroda bulundu.

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