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07.11.2020 - 17:06 |

Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Konyaspor maçına geri sayılıyor...

Fenerbahçe-Konyaspor maçını başlamasına sayılı saatler kaldı. Son 4 maçında mağlubiyet görmeyen Fenerbahçe, Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Peki Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Konyaspor maçına geri sayılıyor...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Halis Özkahya'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı Fenerbahçe-Konyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın sakatlığı bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak..

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Caner; Ozan Tufan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta.

Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan; Miya, Cikalleshi, Milosevic; Kravets 

SOSA MAÇTA OLMAYACAK

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürerken geçtiğimiz günlerde Sosa'dan şok eden bir haber geldi. İdmanı yarıda bırakan Arjantinli yıldız Konyaspor'a karşı forma giyemeyeceği açıklandı.

 

Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda Fenerbahçe-Konyaspor maçına geri sayılıyor...

Ozan Tufan'ın Dalgalı Kariyeri

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