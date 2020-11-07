Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Konyaspor maçına geri sayılıyor...
Fenerbahçe-Konyaspor maçını başlamasına sayılı saatler kaldı. Son 4 maçında mağlubiyet görmeyen Fenerbahçe, Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Peki Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Halis Özkahya'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı Fenerbahçe-Konyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın sakatlığı bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta?
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe-Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak..
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Caner; Ozan Tufan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta.
Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan; Miya, Cikalleshi, Milosevic; Kravets
SOSA MAÇTA OLMAYACAK
Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürerken geçtiğimiz günlerde Sosa'dan şok eden bir haber geldi. İdmanı yarıda bırakan Arjantinli yıldız Konyaspor'a karşı forma giyemeyeceği açıklandı.
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