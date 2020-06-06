Fenerbahçe küçülürken büyüyor! Kadro planlamasıyla örnek oldu

CELAL UMUT EREN

Koronavirüs sonrası dönemde maddi konuları göz önüne alarak amatör şubelerde kademeli küçülme kararı alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle basketbol ve voleybol kadın şubelerinde küçülmeye karşın doğru transfer politikasıyla önemli isimler kadroya katılıyor.



İlk olarak kadın basketbol takımı Fenerbahçe Öznur Kablo’nun 2020-21 sezonu planlaması şimdiden tamamlandı. Yüzde 35 küçülme ve 1.3 milyon euroluk kadro değeriyle öne çıkan şubede; transfer hamleleri alkış aldı. 3 altyapı takviyeli kadroda; Alina Iagupova ve Elizabeth Williams gibi isimler ayrılsa da WNBA, Euroleague, EuroCup ve Türkiye Ligi şampiyonluğu kazanmış isimler geldi.



Skor yönüyle dikkat çeken WNBA all starı Kayla McBride, defansif başarısıyla tanınan Jasmine Thomas, WNBA’de geleceğin en önemli yıldızlarından biri olarak görülen 22 yaşındaki Satou Sabally ve daha önce Fenerbahçe’de 2 şampiyonluk kazanan 33 yaşındaki tecrübeli pivot Kia Vaughn kadroya katıldı. Ayrıca mevcut kadrodan Cecilia Zandalasini ve Kiah Stokes gibi isimlerle devam edildi. İspanyol coach Victor Lapena ile 1 yıllık anlaşma daha yapılması da taraftarı sevindirdi. Öte yandan ligin tecrübeli yerlileri Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır ve Sevgi Uzun yeni sezonda da takımda olacak.

Dünya şampiyonu transfer

Kadın basketbolda olduğu gibi kadın voleybolda da küçülme kararı alan Fenerbahçe, buna karşın önemli hamleleriyle göze çarpıyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe OPET Kadın Voleybol Takımı, 25 yaşındaki Dünya ve Avrupa Şampiyonu Bianka Busa ile her konuda anlaşma sağladı. Busa; 2016 Rio Olimpiyatı’nda Sırbistan Milli Takımı ile gümüş madalya kazanırken; 2018’de de Dünya Şampiyonu olmuştu. Bianka Busa’lı Sırbistan, 2017 ve 2019’da da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Öte yandan erkek voleybol takımı Fenerbahçe HDI Sigorta’da da antrenörlüğe Mariusz Sordyl yerine Erkan Toğan gelirken; 32 yaşındaki tecrübeli pasör Caner Pekşen de kadroya katıldı.

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