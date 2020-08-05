Fenerbahçe Kulübü 'cezama razıyım' diyerek transfer yapabilir mi?

SKORER ÖZEL - Fenerbahçe’nin harcama limitlerine takılması, beraberinde yeni bir tartışmayı daha gündeme getirdi. Sarı-lacivertliler her türlü cezayı göze alıp transfer yapabilir mi? “Eksi 3 puan cezaya razıyım ama iyi bir takım kurayım” diyebilir mi? Ya da bırakın futbolcuyu, teknik adam olarak Erol Bulut’u açıklayabilir mi?

Başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere herkesin merak ettiği de bu… Fenerbahçe, herhangi bir duruma bakmadan yeni hocasını açıklayabilir. Yani, “Benim hocam Erol Bulut’tur” diyebilir.

Ancak futbolcu transferinde bu böyle değil… Mesela Mert Hakan ile mi anlaştı? İşi formüle etmeden bunu gerçekleştiremez. İmza attırsa bile oyuncunun lisansını tescil ettiremez.

Harcama limitinin altına düşmeden yeni transfer imkansız

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda yer alan maddeye göre, harcama limitinin altına düşmeden yeni bir transfer imkansız…

Talimatta, “Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitini aşıp aşmadığına kurul (Lisans Kurulu) tarafından karar verilecektir. Kulüpler tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurul’a sunmakla yükümlüdürler. Kulüplerin takım harcama limitlerini aşan profesyonel futbolcu sözleşmeleri tescil edilmez. E maddesinde belirtilen sapma oranları profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından takım harcama limitine dahil kabul edilir” ifadesi yer almakta...

Bu nedenle Fenerbahçeliler biraz daha beklemek zorunda kalacak.