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13.09.2020 - 13:40 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı vefatının 3. yılında andı

Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticilerinden Hakan Dinçay için vefatının 3. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı vefatının 3. yılında andı
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Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Sarı-laciverte olan tutkusuyla 15 yıl yönetim kurulu üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, voleybol şubemizin birçok başarısında imzası olan Hakan Dinçay'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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