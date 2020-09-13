Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı vefatının 3. yılında andı

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Sarı-laciverte olan tutkusuyla 15 yıl yönetim kurulu üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, voleybol şubemizin birçok başarısında imzası olan Hakan Dinçay'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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