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13.05.2020 - 11:13 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Kulübü, Hikmet Topuzer için anma mesajı yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Ali Hikmet Topuzer (Topuz Hikmet) için anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Hikmet Topuzer için anma mesajı yayımladı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Topuzer'in, "Rozetimizi çizerken, ona şu manayı vermeye çalıştım; 'Kalpten gelen bir bağımlılıkla bu kulübe hizmet etmek'." ifadeleri hatırlatıldı.

Açıklamada, ''Armamızın oluşturucusu, efsane futbolcularımızdan Topuz Hikmet'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.'' denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Hikmet Topuzer için anma mesajı yayımladı

  

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