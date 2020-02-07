Fenerbahçe – Maccabı Tel Aviv maçı canlı bahisle Misli.com'da

2 maçın oynandığı haftada deplasmanda Zenit St Petersburg’un konuğu olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, beklendiği gibi kazandı ve son 7 maçtaki 6. galibiyetini aldı. Bu maç öncesinde 7. sırada olan temsilcimiz, bu sezon Euroleague’de bir maçta attığı en az sayı olan 55’i İsrail’de Maccabi Tel Aviv deplasmanında atmıştı.

Çarşamba akşamı Khimki’yi ağırlayan Maccabi Tel Aviv, ilk yarısını 11 sayı farkla geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıdaki müthiş savunmasıyla geriden geldi ve maçı kazanmasını bildi. Bu sonuçla iki maç sonra galibiyet alan İsrail temsilcisi, bu sezon deplasmanda evindeki başarıyı gösteremiyor. Dışarıdaki son 4 maçının 3’ünü kaybeden Maccabi Tel Aviv, sezon başından beri 11 dış saha maçının 4’ünü kazanabildi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki İstanbul’da oynanan son 8 maçta Fenerbahçe 6 kez kazandı.

Maccabi Tel Aviv, deplasmandaki son 7 maçın 5’ini kaybetti.

İki ekip arasındaki son 10 maçın 8’inde 155’ten az sayı atıldı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ikili bahislerden. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %66’sı maçta maçta hem 159,5’tan az sayı atılacağını, hem de Maccabi Tel Aviv’in galibiyetine kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun maç sonucu. Misli.com üyelerinin yaklaşık %14’ü maçı Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN YORUMU

Fenerbahçe iyi bir form grafiği yakaladı ve istikrarlı bir şekilde Obradovic’in istediği oyunu da yavaş yavaş oynamaya başladılar. Nisan ayı içerisinde herşeyin yolunda gitmesi durumunda Fenerbahçe, kurt hocanın istediği formu yakalayabilir. Vesely’nin ikinci sakatlıktan sonra ki geri dönüşünde de daha sağlıklı ve faydalı olduğunu görebiliyoruz ki çok önemli bir veri. Ayrıca Nunnally ve Thomas sınırlı dakikalar almasına rağmen rotasyonu oldukça rahatlatıyor. Maccabi Tel Aviv sezon boyunca sakatlıklar uğraşmasına rağmen oldukça tehlikeli bir takım. Yine de evlerinde ki kadar ısırgan ve agresif olmakta güçlük yaşıyorlar. 40 dakika boyunca deplasmanda aynı oyunu oynamakta zorlanıyorlar. Othella Hunter, Dorsey ve Acy’e dikkat etmekte fayda olacaktır. Zorlu maçta Fenerbahçe galibiyete daha yakın.