12.06.2020 - 22:08 |
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Guilherme şoku!
Süper Lig'de Göztepe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da Guilherme şoku yaşanıyor.
Süper Lig'de Göztepe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da Guilherme'den kötü haber geldi.
Müsabakanın 42. dakikasında 2. sarıdan gördüğü kırmızı kart ile Guilherme takımını 10 kişi bıraktı.
Trabzonspor'da Guilherme, gördüğü kırmızı kartın ardından Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
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